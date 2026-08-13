V Česku zřejmě neexistuje člověk, kterému by po vyslovení jména Béda Trávníček či kolo štěstí nenaskočil automaticky název prodejce zahradní techniky, bazénů či elektrokol Mountfield. Dosud ovšem nebylo známo, že obě slovní spojení, která si majoritní vlastník firmy Ivan Drbohlav nechal zapsat jako ochrannou známku, přivedly zmíněnou firmu do sporů s finanční správou.

Drbohlav, který podle poslední zveřejněné výroční zprávy drží 80 procent akcií, totiž kvůli daňové optimalizaci převedl začátkem tisíciletí vlastnictví ochranných známek do offshorových rájů. Jenže na transakce s nimi se zhruba před deseti lety zaměřil finanční úřad, který povolal i policejní Národní centrálu proti organizovanému zločinu (NCOZ). Ta v některých firmách skupiny provedla domovní prohlídky. Výsledkem bylo před šesti lety masivní doměření daní.

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