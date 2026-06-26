Známý citát Benjamina Franklina „Na světě jsou pouze dvě jistoty, daně a smrt“ se v českých podmínkách dá rozšířit o dodatek: Jistotou je i to, že stát se vždy bude snažit o to, aby se k penězům občanů a podnikatelů co nejjednodušeji dostal, přičemž v některých obdobích na daňovou pilu pořádně přitlačí. Současně platí, že při nástupu nové politické garnitury se musí šéfové významných úřadů pořádně ohánět, aby se novým ministrům zavděčili a svůj post uhájili. Zvlášť když je na exponovanou pozici dosadila vláda, na které ta současná nenechá nit suchou. Názorně to ilustruje rozhovor s šéfkou Finanční správy ČR Simonou Hornochovou.
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