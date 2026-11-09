Vláda Andreje Babiše hledá nové příjmy do státního rozpočtu, jehož schodek má příští rok dosáhnout propastných 386 miliard korun. Jednou z možností, o které se stále častěji mluví, je zavedení sektorových daní. Premiér Babiš (ANO) například v poslední době opakovaně kritizoval banky za jejich nadměrnou ziskovost. Jednou z interpretací je, že si tím vláda připravuje půdu pro jejich vyšší zdanění. Nemuselo by ale zůstat jen u bank. S ekonomem Tomášem Dvořákem z Oxford Economics jsme rozebrali, jaký může být přínos sektorových daní, kdo nakonec ponese jejich náklady a co ukazují zkušenosti z okolních zemí.
Jak se jako ekonom díváte na možné zavedení sektorových daní? Za jakých okolností dávají ekonomický smysl?
Co se dočtete dál
- Jsou sektorové daně dobré, nebo špatné pro ekonomiku.
- Jaké může mít jejich zavedení důsledky a co ukazují příklady ze zahraničí.
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