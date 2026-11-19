Pokud se Marine Le Penová stane francouzskou prezidentkou, „může to zásadním způsobem prospět Evropě“, prohlásil český premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Jeho hnutí a strana Le Penové Národní sdružení jsou v Evropské unii blízcí spojenci v rámci frakce Patrioti pro Evropu. Francouzi budou nového prezidenta volit na jaře a Le Penová v průzkumech jasně vede.
Podobně jako ostatní kandidáti, tak i ona postupně představuje svůj program. A spousta z toho, co chce po případném zvolení v EU prosadit, je v naprostém rozporu s tím, co prosazuje Česko. Platí to přitom jak o současné Babišově vládě, tak o předchozím kabinetu Petra Fialy (ODS). Le Penová žádá dokonce zrychlit snižování emisí, EU by podle ní měla splnit cíle Green Dealu ještě dříve než v roce 2050, což je současný záměr. Chce také zavést společné evropské daně. Pokud by její plány prošly, znamenalo by to pro Česko výrazně vyšší odvody do společného evropského rozpočtu
Co se dočtete dál
- Jaké daně by podle Le Penové mělo Česko i další země EU nově odvádět do Bruselu.
- Jak chce Le Penová penalizovat země s vysokými emisemi, což je případ Česka.
- A jakým způsobem plánuje diskriminovat české firmy.
- Jak chce snížit věk odchodu do důchodu.
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