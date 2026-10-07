Předpovídat pád některé země do dluhové krize je oblíbenou činností mnoha analytiků včetně některých českých. Pokud ale takovou obavu vysloví sám šéf domácí centrální banky, jde o jasný doklad, že situace je opravdu vážná. „Pokud nepodnikneme nutné kroky, skutečně existuje riziko, že nás rostoucí úroky pomalu uškrtí,“ prohlásil Emmanuel Moulin, guvernér francouzské centrální banky.
Pod tlak se letos v různé míře dostaly státní dluhopisy řady zemí, od Spojených států po Česko. Ale žádná srovnatelná země na tom není tak špatně jako Francie. Pro srovnání, půjčuje si dráž než Řecko nebo Itálie, tedy země v minulosti zasažené nebo vážně ohrožované dluhovou krizí.
Co se dočtete dál
- Proč, navzdory katastrofickým titulkům, Francie nestojí na prahu pádu do dluhové krize.
- Proč je ale tato krize obřích rozměrů přesto v hodně dohledné době velmi pravděpodobná.
- Jaký konkrétní krok by mohl francouzské politiky přinutit k akci.
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