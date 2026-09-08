Široce se diskutuje o tom, jak ovlivní rozšíření umělé inteligence pracovní trh, které profese zaniknou a které naopak zůstanou nepostradatelné. Zánik profesí přitom není nic nového – prošli jsme jím při každé průmyslové revoluci a lidé se vždy ukázali jako mimořádně přizpůsobiví v hledání nové práce i nových trhů.

Nové je tempo, kterým změny nastupují. AI dokáže některé profese vytlačit doslova přes noc, zatímco vstřebání propuštěných do nových oborů trvá roky. Pokud příliv lidí bez práce překročí absorpční kapacitu ekonomiky, mechanismus přirozené adaptace se zahltí – a právě zde, nikoli v automatizaci samotné, leží riziko skutečného hospodářského otřesu.

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