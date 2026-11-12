Jednoduchá pravidla v energetice neplatí, třeba že když roste cena elektřiny, projeví se to pozitivně na výsledcích energetické skupiny ČEZ. Megawatthodina elektřiny na burzách se nyní obchoduje za více než 150 eur, zatímco před rokem byla pod 100 eury. Provozní zisk před započtením úroků, daní a odpisů EBITDA výrobní části ČEZ byl přesto za prvních devět měsíců o 17 miliard korun nižší než za stejné období předchozího roku. Přispěly k tomu především jaderné elektrárny, které vydělaly o 12 miliard méně.

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Co se dočtete dál

  • Proč elektrárny ČEZ vydělávají méně, i když cena elektřiny roste.
  • Jak skupina pokročila v přípravě na vyčlenění nevýrobní části.
  • Jaká kauza proces transformace ČEZ ohrožuje.
  • Která část se vyčlení z mateřské skupiny, aniž by musela přejít pod novou dceru.
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