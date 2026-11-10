Po pohonných hmotách se stát pouští znovu do regulace energií. Respektive stejně jako v případě cen benzinu a nafty, kde zákon po splnění podmínek umožňuje vládě okamžitě, bez souhlasu parlamentu, zasáhnout, nyní bude platit to samé u energií.

Prudký růst cen plynu na světových trzích vedl ministerstvo průmyslu a obchodu k vytvoření a prosazení zákona (zatím na vládě), který otevírá cestu k regulaci cen elektřiny prostřednictvím regulované složky ceny. A jako bonus zavádí do zákona novou sektorovou daň pro výrobce energií.

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Co se dočtete dál

  • Jak chce vláda bojovat s cenami energií.
  • Kdy nastane mimořádná situace.
  • Jak se liší nová úprava od někdejší windfall tax.
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