Po pohonných hmotách se stát pouští znovu do regulace energií. Respektive stejně jako v případě cen benzinu a nafty, kde zákon po splnění podmínek umožňuje vládě okamžitě, bez souhlasu parlamentu, zasáhnout, nyní bude platit to samé u energií.
Prudký růst cen plynu na světových trzích vedl ministerstvo průmyslu a obchodu k vytvoření a prosazení zákona (zatím na vládě), který otevírá cestu k regulaci cen elektřiny prostřednictvím regulované složky ceny. A jako bonus zavádí do zákona novou sektorovou daň pro výrobce energií.
Co se dočtete dál
- Jak chce vláda bojovat s cenami energií.
- Kdy nastane mimořádná situace.
- Jak se liší nová úprava od někdejší windfall tax.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace