Vláda v pondělí prodloužila opatření proti vysokým cenám pohonných hmot do konce letošního roku. Stát tak bude nadále denně stanovovat cenové stropy na naftu i benzin, v platnosti zůstává také snížená spotřební daň na naftu a zastropování marže obchodníků. Na síti X to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Po jednání vlády pak oznámila, že náklady na regulaci cen letos činí téměř sedm miliard korun. Opatření platí od 1. října. Vláda je zavedla kvůli prudkému zdražování paliv na trhu v důsledku další eskalace na Blízkém východě.
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Stejně jako na jaře ministerstvo financí od začátku října denně stanovuje maximální ceny benzinu i nafty, které odvozuje od cenového průměru na burze a také z regulované marže obchodníků ve výši 2,50 koruny za litr paliva. Spolu s tím stát snížil spotřební daň na naftu z původních 9,95 koruny na 8,011 koruny za litr. U benzinu zůstala daň beze změn.
Podle Schillerové se regulace dosud vyplácí. „Opatření se osvědčilo a má silný protiinflační efekt,“ uvedla.
Opatření měla původně platit do konce října. Ceny pohonných hmot ovšem během té doby neklesly, kabinet proto rozhodl o pokračování regulace i v listopadu. Během tohoto měsíce sice paliva začala postupně zlevňovat, ceny však stále zůstávají výrazně nad úrovní před začátkem konfliktu na Blízkém východě. Vláda proto v pondělí opatření opět prodloužila o další měsíc. Platit tak budou minimálně do konce letoška.
V první den regulace byl cenový strop na naftu 48,72 koruny za litr, v pondělí je nejvyšší přípustná cena nafty stanovena na 44,53 koruny za litr. Benzin se na začátku října mohl prodávat za maximálně 46,14 koruny za litr, nyní je jeho nejvyšší povolená cena 39,47 koruny za litr.
1,1 miliardy za měsíc
Podle ministryně financí Aleny Schillerové činí náklady na vládní opatření proti vysokým cenám pohonných hmot letos téměř sedm miliard korun. Jde o výpadky z příjmů státního rozpočtu z výběru daní během jarní i současné regulace. Měsíčně opatření stojí přibližně 1,1 miliardy korun. Schillerová to oznámila na tiskové konferenci po jednání vlády. Věří taky, že plánovaný schodek rozpočtu se díky plnění dalších příjmů nezvýší, situaci ale bude dál sledovat.
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„Za celou dobu opatření je dopad necelých sedm miliard korun. Sleduji pokladní plnění rozpočtu na pravidelné bázi a zatím chci věřit, že to zvládneme, protože další příjmy se naplňují poměrně dobře. Výpadek to ale je,“ řekla Schillerová.
Vláda podle ní zvažovala, zda od opatření neustoupit. „Byť nyní ta cena klesá, tak pořád ta situace na Blízkém východě není stabilní. Státy kolem nás opatření také udržují a blíží se vánoční svátky, takže bude zvýšený provoz a větší spotřeba pohonných hmot,“ řekla ministryně k rozhodnutí o prodloužení opatření, která podle ní mají i výrazně protiinflační charakter.
Pohonné hmoty letos podražují v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který vypukl po amerických a izraelských úderech na Írán na konci února. Teherán v reakci na údery zablokoval Hormuzský průliv, který je klíčovou cestou pro dopravu ropy i dalších surovin z Perského zálivu.
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