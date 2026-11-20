Expertní analytické týmy, které zpracovávaly významné projekty i získávaly ocenění, nyní rozpouští Úřad vlády i ministerstvo spravedlnosti. Nedávno podobně odešli analytici i z ministerstva financí. A existují signály, že rušení takových odborů může kvůli ukončení jejich financování z evropských peněz potkat i další ministerstva. Odborníci i opozice to kritizují jako mrhání specialisty, které bude těžké nahradit.
Co se dočtete dál
- Kde všude mají analytické týmy skončit.
- Jaký je důvod jejich rušení.
- A co na to říkají experti a opozice.
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