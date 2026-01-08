Zástupci nové vlády ve svých resortech krátce po nástupu do funkcí rozjeli rozsáhlé čistky, při kterých dostalo výpověď více než 300 lidí. Mazání celých sekcí, odborů i jednotlivých pozic zasáhlo nejvíce Úřad vlády, ministerstva financí, zahraničí, životního prostředí, průmyslu a obchodu nebo práce a sociálních věcí. A podle zjištění HN se dá očekávat, že velká část propuštěných úředníků se bude bránit u soudů.
Podobných případů už přitom česká justice rozhodovala desítky, přičemž větší vlna žalob se týkala hlavně nástupu první vlády Andreje Babiše v roce 2017. Tehdy byly bezprostředně po nástupu kabinetu na rozdíl od stávající situace zrušeny spíše desítky míst.
Propuštění většinou u soudů argumentují tím, že jejich místa byla zrušena účelově jen proto, aby do nich nová vláda mohla dosadit své lidi. A úspěšných žalob v poslední době přibývá.
Co se dočtete dál
- Proti krokům nové vlády, která se rozhodla na většině ministerstev zrušit více než tři stovky míst, se mnozí propuštění úředníci budou bránit. Pokud neuspějí při odvolání k ministerstvu vnitra, tak se obrátí s žalobou na soud.
- Jakou mají šanci uspět?
- Jak dopadla vlna žalob, která následovala po nástupu první Babišovy vlády?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.