Zástupci nové vlády ve svých resortech krátce po nástupu do funkcí rozjeli rozsáhlé čistky, při kterých dostalo výpověď více než 300 lidí. Mazání celých sekcí, odborů i jednotlivých pozic zasáhlo nejvíce Úřad vlády, ministerstva financí, zahraničíživotního prostředí, průmyslu a obchodu nebo práce a sociálních věcí. A podle zjištění HN se dá očekávat, že velká část propuštěných úředníků se bude bránit u soudů. 

Podobných případů už přitom česká justice rozhodovala desítky, přičemž větší vlna žalob se týkala hlavně nástupu první vlády Andreje Babiše v roce 2017. Tehdy byly bezprostředně po nástupu kabinetu na rozdíl od stávající situace zrušeny spíše desítky míst. 

Propuštění většinou u soudů argumentují tím, že jejich místa byla zrušena účelově jen proto, aby do nich nová vláda mohla dosadit své lidi. A úspěšných žalob v poslední době přibývá. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proti krokům nové vlády, která se rozhodla na většině ministerstev zrušit více než tři stovky míst, se mnozí propuštění úředníci budou bránit. Pokud neuspějí při odvolání k ministerstvu vnitra, tak se obrátí s žalobou na soud.
  • Jakou mají šanci uspět?
  • Jak dopadla vlna žalob, která následovala po nástupu první Babišovy vlády?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.