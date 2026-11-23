Bez kvalitního základního výzkumu těžko vychováte dostatek špičkových odborníků na různé obory, kde působí firmy a veřejný sektor, a těžko budete čekat na záplavu inovací. Česko ale oborovou strukturu vědy podle strategických potřeb země moc neřídí. Dosud k tomu státu dokonce chyběly i potřebné informace o personálních kapacitách oborů. Nový vhled ale nedávno nabídla nová bibliometrická aplikace IDEA při CERGE-EI. Budou ale chtít kapitáni české vědy tyto informace využívat?
Kdo vlastně rozhoduje, kolik má mít Česko vědců například v psychologii, imunologii, gerontologii a sociální práci? A kdo posuzuje, zda u nás v těchto oborech působí dostatek kvalitních vědců? Překvapivá odpověď zní, že vlastně skoro nikdo. Vývoj oborové struktury českého základního výzkumu byl totiž dlouhodobě ponechán do velké míry samovolnému vývoji bez větších ohledů na dlouhodobé strategické potřeby země.
Co se dočtete dál
- Které konkrétní obory jsou v Česku personálně poddimenzované?
- Jak si česká psychologie stojí v porovnání s EU?
- Jakou formu podpory potřebují špičkové vědecké týmy?
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace