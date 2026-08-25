Na konci srpna ministerstvo financí pošle do vlády návrh státního rozpočtu na rok 2027. V případě rozpočtové kapitoly ministerstva školství (MŠMT) vládní představitelé poslední dva týdny hovoří o částce „blížící se 300 miliardám“. To by znamenalo nárůst o 5,6 procenta. Pro věci neznalé to může zní jako hodně, ale ve skutečnosti by částka do 300 miliard zcela popřela vládní sliby o oblasti školství, vzdělávání a vědy jako prioritách. A z opakovaného tvrzení o investičním a prorůstovém charakteru rozpočtu by to udělalo plané řeči.
Pokud by se příští rok měla alespoň zachovat intenzita podpory školství, tedy podíl školských výdajů na HDP, musel by rozpočet MŠMT narůst stejným tempem. To by znamenalo nárůst z letošních 284 miliard na 302 miliard příští rok. Ale to by bylo pouhé přešlapování na místě už tak podfinancovaného školství a vědy na vysokých školách. Skutečné prioritní přidávání začíná nad 310 miliardami. A plnění slibů vládního prohlášení a hospodářské strategie by vyžadovalo 330 až 335 miliard.
Co se dočtete dál
- Jak vysoký by měl být rozpočet MŠMT pro rok 2027, aby zachoval podíl školských výdajů na HDP?
- Kolik by činilo skutečné prioritní navýšení pro školství a vědu?
- Jak jsou vysoké školy ovlivněny podfinancováním a demografickým nárůstem studentů?
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