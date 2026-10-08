Ministerstvo financí chystá úlevu pro mladé lidi s hypotékou. Nově by si mohli odečíst od základu daně kromě úroků z úvěru ještě další polovinu této částky. Maximálně ale 50 tisíc navíc. Šlo by o formu odpočtového bonusu na úroky. Ušetřili by díky tomu nejen majitelé hypoték s vysokou úrokovou splátkou, ale i ti, kteří nevyužijí strop na odpočet úroků v plné výši – například proto, že mají půjčenou nižší částku nebo si ještě půjčovali za nízkou úrokovou sazbu.
Ministerstvo tím plánuje snížit tlak na rostoucí výdaje mladých rodin na bydlení. Novinka by měla začít platit už pro zdaňovací období 2027. Odborníci kritizují, že opatření akorát zatíží státní rozpočet, ale dostupnosti bydlení nijak nepomůže.
Co se dočtete dál
- Jak velkou daňovou úlevu nové opatření přinese a komu.
- Na které úvěry se úrokový bonus vztahuje a kdy začne platit
- Jak se na novinku dívají ekonomové a komu pomůže
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