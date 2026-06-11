Mladé rodiny by se mohly dočkat levnějších hypoték. Ministerstvo financí jim tak chce pomoci s pořízením prvního bydlení. Na stole je nyní zvýšení daňových odpočtů z úvěrů na bydlení.  Šéfka resortu Alena Schillerová (ANO) ladí detaily změny. 

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  • Co má v plánu ministerstvo financí.
  • Koho by se výhodnější hypotéky týkaly.
  • Jak to vidí experti.
  • Co na to říká opozice.
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