Miliardář a vládce zbrojního konglomerátu CSG Michal Strnad si připisuje zajímavý zářez na poli rezidenčních nemovitostí v Praze. Od skupiny BPD Partners Petra Pudila, Vasila Bobely a Jana Dobrovského koupil rozsáhlé portfolio nemovitostí v lukrativních pražských čtvrtích. Pro Pudila a spol. jde o další z významných nemovitostních prodejů poslední doby. V září skupině PPF prodali velkou kancelářskou budovu Telehouse v Dejvicích.
Strnad od BPD získává ucelený soubor 26 pražských nemovitostí, zejména lukrativní bytové a rodinné domy ve Střešovicích, Dejvicích či Bubenči. Ale také třeba na Vinohradech a na Smíchově. Přebírá také kompletní manažerský tým, který se o budovy dosud staral.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace