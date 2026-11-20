Nejvýraznějším charakteristickým rysem 28. ročníku soutěže Best of Realty se stala schopnost developerů a architektů vdechnout nový život historickým budovám, opuštěným mlýnům či industriálním objektům. Rekonstrukce či konverze stávajících objektů totiž zvítězily v pěti z osmi hlavních kategorií. Více než polovina oceněných projektů navíc vznikla mimo Prahu.
Odborná porota posuzovala přes 70 nominací. Výsledky soutěže, kterou organizuje Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) a jejímž mediálním partnerem jsou Hospodářské noviny, byly vyhlášeny ve čtvrtek 19. listopadu během slavnostního galavečera v pražském Foru Karlín.
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