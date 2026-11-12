Současný svět je nestabilní a plný konfliktů, z nichž ten na Ukrajině se odehrává v blízkosti Česka. Evropa navíc pod tlakem Ruska a hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa začala zbrojit a doplňovat poloprázdné sklady. Zbrojaři by z toho měli těžit a jednou z takových firem je i rychle rostoucí Czechoslovak Group Michala Strnada. Řada českých investorů právě na tento scénář vsadila a akcie CSG nakoupila. Ty ale od velkolepého debutu na Burze v Amsterdamu ztratily skoro 70 procent hodnoty.
Svět přitom zůstává nestabilní a Evropa dál potřebuje zbrojit. CSG si také nadále stojí za střednědobým výhledem růstu a průměrná cílová cena analytiků se i po několika revizích podle Tradingview pohybuje kolem 22 eur. To by znamenalo nárůst zhruba o 120 procent ze současných hodnot. Má tedy smysl akcie CSG stále držet, nebo po propadu nakupovat? A co by se muselo stát, aby se akcie opět obchodovaly za více než 30 eur?
Co se dočtete dál
- Jsou akcie CSG konečně levné, nebo ne.
- Mohou se zase obchodovat za 30 eur a co by se muselo stát.
- Jaká má trh od CSG v současnosti očekávání.
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