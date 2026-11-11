Dvouciferný nárůst tržeb české zbrojní skupiny CSG miliardáře Michala Strnada se zastavil. Jeden z největších výrobců velkorážové munice v Evropě má i nižší provozní marže. Důvodem je jednak prodej části této munice za nižší ceny a také vyšší podíl dodávek pozemní techniky, kde má firma mnohem větší náklady a nižší zisky. Pozitivním číslem ve výsledcích CSG je pouze nárůst objemu nových zakázek o jednu miliardu na celkových 18 miliard eur, v přepočtu asi 438 miliard korun.
Výsledky se okamžitě projevily na propadu akcií CSG, které v úterý na amsterdamské burze uzavíraly na 13,44 eura za kus. Ve středu pozdě odpoledne se pohybovaly kolem 10,6 eura, což je pokles o více než 20 procent. Upisovací cena akcií při lednovém IPO byla 25 eur a první den obchodování dokonce 33 eur.
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