Zbrojařská skupina Czechoslovak Group (CSG) Michala Strnada zakládá společný podnik s výrobcem speciální chemie a velkokapacitních baterií Bochemie. Cílem je postavit v Bohumíně závod na výrobu chloristanu amonného, strategické látky s širokým využitím například v autoprůmyslu, ale také coby suroviny při výrobě pohonných hmot do raket a munice.
Co se dočtete dál
- Jak vysoká bude investice do nového závodu.
- Kolik chloristanu amonného bude společný podnik vyrábět.
- Kdo bude hlavním odběratelem chemické látky.
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