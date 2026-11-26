A je to oficiální: Spojené státy dluží víc, než za rok vyrobí. Federální dluh v rukou veřejnosti za fiskální rok 2026 přesáhl 100 procent HDP. Naposledy se to stalo v roce 1946. Tehdy měla Amerika za sebou světovou válku, které předcházela velká hospodářská krize. Dnes jsou USA na ekonomickém vrcholu a špičce světa a mají za sebou roky slušného růstu – aspoň tedy toho vykazovaného.
Mezi lety 1947 a 1974 činil americký rozpočtový schodek v průměru 0,4 procenta HDP. Jen za rok 2026 to podle odhadů bude 6,2 procenta (více než patnáctkrát tolik). Nemluvě o tom, že tehdy byla americká ekonomika i společnost mnohem chudší než dnes. Reálný HDP na obyvatele je od roku 1947 více než čtyřnásobný. Třeba klimatizaci mělo v roce 1960 jen 12,4 procenta amerických domácností. Před šesti lety to bylo 88 procent.
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