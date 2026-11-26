Nejsem fanda stávající hospodářské politiky, prohlásil bývalý šéf České národní banky Miroslav Singer, když komentoval zprávu, že se dohodl s Andrejem Babišem a bude mu dělat ekonomického poradce. Překvapivě působí volba i při pohledu z premiérovy perspektivy. Například proto, že Babišovi v ekonomické oblasti první půlku jeho politické kariéry radil Aleš Michl. A ten nyní, jako další guvernér národní banky, prohlašuje intervence za slabou korunu za jednu z největších chyb v historii ČNB, která podle něj významně přispěla k ničivé inflaci let 2021–2023. Intervence jsou přitom Singerovo milované dítě, na které si dodnes nenechá sáhnout.
Jenže Babiš se neřídí podle ekonomické logiky. Podstatnější je, že oba muži, mezi nimiž „namlouvání“ probíhalo už delší dobu, si mají co nabídnout.
Co se dočtete dál
- Jenom Ungerman na všechno nestačí?
- Co Singera s Babišem spojuje?
- Čemu by Singer mohl zabránit?
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