O víkendu se v řadě evropských měst konaly demonstrace. Tisíce mladých lidí protestovaly proti válkám, klimatické krizi a – často hlavně – proti rostoucím životním nákladům. V Praze, hlavním městě Česka, byl překvapivý klid. Přestože je na tom Praha po započítání cen bydlení – nájemního i vlastnického – v poměru k celkovým příjmům výrazně hůř než ostatní města.

Berlín a Paříž nabízí i přes vyšší daně a ceny výrazně lepší kupní sílu z místního platu. V hlavním městě Německa tak na bydlení stačí méně než 38 procent průměrného příjmu, v Praze je to běžně padesát procent, a pokud chce člověk bydlet sám na dostupném místě, pohltí bydlení i šedesát procent průměrné mzdy. A ta je v Praze přibližně o třicet procent vyšší než ve zbytku republiky.

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Co se dočtete dál

  • Jak se změnily ceny bytů v Praze za posledních pět let?
  • Jak rychle rostla průměrná mzda v Praze ve srovnání s cenami bydlení?
  • O kolik vzrostlo nájemné v různých lokalitách Prahy?
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