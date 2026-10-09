Po většinu posledních dvou dekád představoval rozdíl mezi korunovou a eurovou pětiletou úrokovou sazbou se začátkem za 10 let jeden z nejzajímavějších indikátorů dlouhodobých tržních očekávání. V očích řady investorů nešlo pouze o rozdíl mezi dvěma úrokovými křivkami. Tento spread byl často vnímán jako určitý lakmusový papírek očekávání budoucího přijetí eura.
Historie tomu do značné míry odpovídá. Zatímco v období zhruba mezi lety 2003 a 2016 se spread většinu času pohyboval v relativně úzkém pásmu přibližně mezi -0,5 a +0,5 procentního bodu, od druhé poloviny minulého desetiletí začal vstupovat do zcela nového režimu. V posledních letech se mnohem častěji pohybuje v pásmu okolo +1 až +2 procentních bodů.
Jde o změnu, kterou nelze přehlédnout. Otázkou je, co se vlastně změnilo.
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