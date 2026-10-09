Drony útočí na železniční tratě na západě Ukrajiny. Stíhačky NATO sestřelily ozbrojený dron nad Litvou. Podezřelé výbuchy otřásly italským zbrojním závodem. Požár zcela zničil závod na výrobu součástí raket v Polsku. Sabotéři útočí na německou vysokonapěťovou síť a významné německé letištní nákladní centrum hlásí nebezpečné situace, kdy došlo téměř ke srážce.

Nejedná se o náhodná narušení. Jsou součástí koordinované ruské kampaně, jejímž cílem je destabilizovat Evropu a otestovat odhodlání Západu. Rusko vede válku proti Západu.

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  • Jak Rusko koordinuje sabotáže napříč Evropou?
  • Jaké metody Moskva používá?
  • Jak by měl vypadat společný postup spojenců?
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