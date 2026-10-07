Jsou nyní jednou z nejefektivnějších zbraní, která zabíjí lidi a ničí majetek po celé Ukrajině. Obavy z nich lze pozorovat i z některých vyjádření představitelů zemí východního křídla NATO, protože by mohly být použity k provokacím. Je poměrně obtížně je sestřelit: západní státy se musí spoléhat na drahou výzbroj svých letadel, zatímco Ukrajinci zkoušejí různé inovativní i tradiční metody. Řeč je o ruských proudových dronech – Ukrajina a spojenci na ně zatím jen složitě hledají odpověď.
„V současnosti létají asi s padesátkou strojů F-16 a jsou poměrně efektivní,“ řekl v rozhovoru s HN na letošních Dnech NATO v Ostravě o ukrajinském využití západních strojů americký generál letectva Gary North, který nyní pracuje pro výrobce těchto letounů, firmu Lockheed Martin. Jenže, i když Ukrajinci dělají zázraky, staré stroje F-16 začínají mít své limity.
Co se dočtete dál
- Proč je těžké sestřelit proudové drony.
- Kolik strojů F-16 má Ukrajina v provozu.
- Jaké jiné zbraně jsou vhodné.
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