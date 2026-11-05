Našinec – Evropan – se mohl již delší dobu cítit, jako by Evropa stála osamocena. Zatímco my zde bouráme zdi, těšíme se vnitřnímu míru a obchodu, ostatní moci světa šly opačným směrem: jak Rusko, tak Čína jsou dnes totalitnější než před dvaceti lety. Rusko i USA začaly nové války, obě země se ekonomicky uzavřely (Rusko vnějšími sankcemi, Amerika z vnitřního popudu). Evropa mezitím ztrácela jak v AI závodech, tak v expansionismu svých myšlenek. K tomu přičteme válku v Ukrajině před našimi dveřmi, kterou nejsme schopni zastavit. A ještě k tomu ta naše evropská zelená revoluce a pomalejší růst… Zkrátka evropský způsob vidění světa zdál se na ústupu.
Trumpův výprask ve volbách poločasu (midterm elections) ale ukázal, že nadšení, kterým před dvěma lety oslovil Američany, se vyčerpává. A není divu. Rostoucí ceny, nové války, nesplněné sliby a bombastičnost ve spojení s arogancí, kterou denně předvádí, se ukazuje jako něco, co nemůže mít delšího trvání.
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