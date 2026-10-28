Co by se muselo stát, aby Česko přešlo z koruny na euro? Předně by musela z voleb vzejít vláda, která by přijetí eura prosazovala. Ta by požádala o vstup do ERM II, kde by se už kurz koruny pohyboval v rámci víceméně daných – ovšem stále velkorysých – mantinelů a souběžně by se připravovaly zákony, které by přijetí eura umožnily. Přitom by probíhala rozpočtová dieta. Ta by deficit veřejných rozpočtů musela stlačit pod hranici tří procent HDP, kterou současná koalice navzdory slibům svižně přeskočila. Pokud by Česko plnilo i další kritéria, byla by cesta do eurozóny otevřená.
Klíčová je ale hned ta první podmínka, která se v Česku nenaplnila během posledních dvaceti let ani jednou. Žádná vláda nebyla odhodlána o přijetí eura skutečně usilovat. A to včetně pětikoalice z roku 2021, v níž měly strany usilující o přijetí společné měny jasnou většinu, ale bez ODS, která vetovala i takové drobnosti jako jmenování ministerského zmocněnce pro euro, žádný reálný krok ke společné měně nepřipadal v úvahu.
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- Proč vládě ANO, SPD a Motoristů nestačí, jak je cesta do eurozóny klikatá a vstup do ní uzamčený.
- Kdo by musel koalici ke změně ústavy pomoci?
- A proč to ani náhodou neudělá?
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