Kdybychom vzali vážně vystoupení ministryně financí Aleny Schillerové při projednávání rozpočtu, museli bychom říci, že lepší zacházení se státními financemi, tedy penězi daňových poplatníků, svět ještě neviděl. Obludný deficit se v jejím podání jeví jako koncentrát rozpočtové odpovědnosti aplaudovaný expertní komunitou.

Takže jen tři rychlé poznámky, které snad ukážou, že to tak není.

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Co se dočtete dál

  • Co je dle Schillerové investiční rozpočet a proč je to ve skutečnosti karikatura investičního rozpočtu?
  • Co je důvodem potlesku ratingových agentur a proč na něj nespoléhat?
  • Ke komu se Alena Schillerová přirovnala a proč by jí měla ústa upadnout?
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