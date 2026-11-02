V sobotu sfoukne bitcoin pomyslnou osmnáctou svíčku na dortu. 31. října uplyne 18 let od chvíle, kdy jeho anonymní tvůrce Satoshi Nakamoto zveřejnil Bitcoin Whitepaper.
Bitcoin je nejznámější kryptoměna. Nevydává ho žádný stát, žije na decentralizované „účetní knize“ – blockchainu –, kde jsou pravidla jeho fungování pevně zapsaná. Patří mezi ně i to, že ho nikdy nebude víc než 21 milionů. I k tomuto stropu se přitom dostane až někdy kolem roku 2140. Právě tento limit je klíčový. Bitcoin vznikl krátce po velké finanční krizi, kdy státy zachraňovaly banky obřími balíky peněz. Měl být alternativou k finančnímu systému a pojistkou proti manipulaci s měnou. Na stabilitě měny totiž záleží, protože stojí na jedné straně téměř každé transakce. Stát, který má monopol na její vydávání, tak může nepřímo ovlivňovat naše reálné bohatství.
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