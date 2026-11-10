Při pohledu na cenu se toho vlastně mnoho nestalo. Bitcoin se dnes obchoduje kolem 80 tisíc dolarů a před dvěma lety stál jen o pár tisíc méně. V kontextu jeho pověstných cenových výkyvů jde vlastně o překvapivě podobná čísla. Ve skutečnosti se ale za ty dva roky změnilo mnohem víc, než by se mohlo zdát. A nejde jen o to, co všechno se během těch dvou let odehrálo na cenovém grafu. V říjnu 2025 bitcoin vystoupal na historické maximum přes 126 tisíc dolarů, aby se letos v červnu znovu propadl pod 60 tisíc. Prošel tak pro sebe tak typickou další vlnou naprosté euforie, tvrdého vystřízlivění a pak opět návratu do normálu.
Podstatnější věci se ale odehrály jinde než na kryptoburzách. Protože za tu dobu se z bitcoinu definitivně stala součást tradičních financí. Ještě nedávno se řešilo hlavně to, jestli ho velké instituce vůbec vezmou na milost. Dnes je běžnou součástí jejich investičních produktů a stále častěji i nabídky bank. A přestože původní myšlenkou bitcoinu bylo fungovat bez prostředníků, je to zejména právě tzv. TradFi (zkratka pro tradiční finanční domy), které ho dostává k dalším milionům lidí.
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