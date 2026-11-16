Aktivum, které dokáže uchovat hodnotu v dlouhodobé perspektivě, digitální obdoba zlata a ochrana proti znehodnocování peněz, kryptoměna bitcoin, aktuálně prochází těžkým obdobím. Jen v průběhu víkendu se tato kryptoměna propadla až k 62 tisícům dolarů. Od 21. října ztratil přibližně čtvrtinu hodnoty a dostal se na nejnižší úroveň od července. Oproti svému maximu ze začátku října loňského roku je bitcoin aktuálně skoro o polovinu levnější.

Jaký je důvod pro tak velké pohyby právě teď? 

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Co se dočtete dál

  • Jak se vyvíjí cena bitcoinu?
  • Co má v současnosti největší vliv?
  • Jaká budoucnost čeká kryptoměny?
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