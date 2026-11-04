Několik dní před americkými volbami do Kongresu demokratický kandidát na senátora za Texas James Talarico na setkání s voliči prohlásil: „Texas není na prodej.“ Jeho slova mířila na amerického miliardáře Elona Muska, který vynaložil na podporu Talaricova republikánského soupeře Kena Paxtona a guvernéra Gregga Abbotta 224 milionů dolarů.
V úterý se však ukázalo, že ani obrovské finanční prostředky a podpora miliardářů republikánům nestačily k udržení většiny v Kongresu. Vedle amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho strany se tak mezi poraženými ocitli také někteří z nejbohatších Američanů, zejména technologičtí miliardáři.
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- Proč technologičtí miliardáři utratili stovky milionů dolarů.
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- Co se může po volbách dít v Kongresu.
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