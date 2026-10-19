Ještě na začátku loňského října se bitcoin obchodoval na rekordních hodnotách. V jednu chvíli nejznámější kryptoměna dokonce překonala hranici 126 tisíc dolarů. Ve stejném měsíci ale došlo k prudkému propadu a likvidaci pákových pozic v hodnotě 19 miliard dolarů napříč celým kryptoměnovým trhem. Od té doby se cena bitcoinu ke svému historickému rekordu ani zdaleka nepřiblížila.

V současnosti se po zotavení z propadu o více než 50 procent obchoduje zhruba za 82 tisíc dolarů. Nabízí se proto otázka, zda může růst v následujících měsících pokračovat a vyhnat cenu opět až k rekordním hodnotám.

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Co se dočtete dál

  • Proč by bitcoin mohl překonat rekord už v roce 2027.
  • Jak růstu mohou pomoci obavy z rostoucího zadlužení států.
  • Co může naopak jeho cenu srazit.
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