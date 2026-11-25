Krkonošská roubenka v Peci pod Sněžkou s kapacitou přes 40 lůžek láká hosty na venkovní i vnitřní wellness, autentickou horskou atmosféru, ale zejména na svou výhodnou polohu. Penzion se totiž nachází přímo na sjezdovce Javor I a lidé, kteří se zde ubytují, mohou z jeho dveří vyrazit rovnou na svah. Začátek prosince už je v penzionu vyprodaný, jinak se ale stále dají rezervovat pokoje zhruba od dvou tisíc korun za noc.
Za horskou idylkou jsou ale stovky investorů, kteří zatím marně čekají, zda se jim půjčené desítky milionů korun vrátí. Majitelé penzionu si na jeho koupi před třemi lety půjčili na platformě Investown, když měli ale loni na jaře jistinu splatit, odmlčeli se. A ačkoliv investorům slibovali půjčku splácet z výnosů z podnikání, už rok a půl jim neposlali ani korunu. Podnik si půjčil přes investorské platformy ve stejné době ještě na další dva lukrativní hotely v Krkonoších, i v jejich případě zůstalo jen u ambiciózních projektů.
Co se dočtete dál
- Kolik si na nákup a rekonstrukci horského penzionu podnikatelé půjčili.
- Kdy přestali splácet a proč je penzion stále v provozu.
- Jaké kroky chystá Investown.
- Kdo za firmou Apecy v Peci stojí.
- Na jaké další projekty si podnikatelé půjčili a jaký je jejich osud.
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