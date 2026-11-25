Investoři největšího českého fondu J&T Arch Investments s aktivy přes 212 miliard korun byli dlouhé roky zvyklí na pravidelné zhodnocování. Pohled na burzovní cenu jeho akcií je ale nyní jiný. Na přelomu loňského a letošního roku prudce vzrostla, následně část růstu odevzdala a měsíce de facto stagnovala. V posledních týdnech je ovšem vidět pokles. Akcie od svého únorového maxima ztratily zhruba 17 procent.
„Na burze se potkává nabídka s poptávkou. Proč se cena vyvíjí právě takhle, nedokážu říct s jistotou. Máme ale hypotézu, která souvisí s omezením přílivu nového kapitálu na konci roku 2025,“ říká Adam Tomis, jenž se podílí na řízení fondů J&T Arch. Zároveň dodává, že vnitřní ocenění portfolia takové chování nevykazuje.
V rozhovoru pro Hospodářské noviny hovoří také o posledních proměnách v portfoliu, podcenění komunikace směrem k investorům nebo novém fondu Arch II.
Investoři si u J&T Arch zvykli na postupně rostoucí graf. Pak přišel prudký růst burzovní ceny a po něm v posledních týdnech pokles. Co se změnilo?
Co se dočtete dál
- Co může stát za poklesem burzovní ceny největšího českého fondu.
- Jaké možnosti má investor, který nechce prodávat se slevou.
- Co se mění v portfoliu Archu a v čem se od něj má lišit dvojka.
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