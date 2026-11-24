Dolaroví milionáři bohatnou pomaleji než v minulých letech, optimismus je ale neopouští. Zatímco loni dosáhlo zhodnocení majetku deset procent až třetina z nich, letos to byla jen pětina. Vyplývá to z průzkumu J&T Banka Wealth Report 2026, kterého se zúčastnilo 2499 respondentů. Základem jejich bohatství zůstává podnikání, stále větší roli při jeho zhodnocování však hrají akcie. Právě těm důvěřují dolaroví milionáři ze všech investičních tříd nejvíce. Jejich přístup nezměnily ani letošní geopolitické otřesy nebo prudké výkyvy na trzích.
„Historie se jen opakuje. Důležité je mít rozumná očekávání a pracovat s rizikem, aby vás taková situace nezaskočila,“ říká Roman Koděra, manažer privátního bankovnictví J&T Banky. V rozhovoru mimo jiné vysvětluje, proč bohatí investoři vidí příležitosti například v Číně, proč se vyplácí sázet na zdánlivě nudné akcie a jak jim v práci s majetkem pomáhá umělá inteligence.
Co se dočtete dál
- Proč dolarové milionáře zajímá Čína a jak se dívají na investice v USA.
- Jakým způsobem řeší investování a správu majetku a v čem spoléhají na AI.
- Proč nevidí příležitosti v nemovitostech.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace