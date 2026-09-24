Investiční skupina Sandberg Capital Martina Fedora a Michala Ryboviče je v Česku známá zejména díky svým velkým investicím do IT firem Seyfor a Daktela. Ačkoliv sídlí v Bratislavě, přes 60 procent byznysu má v Česku. A brzy to může být i víc a ve zcela nových oborech.

Nedávno oznámila vznik plnohodnotné pražské kanceláře a také nové zdejší projekty. Součástí ofenzivy slovenských investorů, kteří mají kořeny ve slovensko-české skupině J&T, je aktuální vstup do pražského developmentu, kde dosud kralují firmy jako Penta Real Estate, Sekyra Group, J&T Real Estate či RSJ.

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