Začněme citátem klasika: „Žaluje se na korupci – dobrá, jen do ní! Ale nedejme se svést ke generalizacím – a nevěřme korupčníkům, žalujícím na korupci. Je dost korupce tiché, toho šikovného obcházení zákonů, korupce skoro legální!“ Je až šokující, jak dokonale tento výrok prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka sedí na dnešní situaci.
Máme premiéra, který žaluje na korupci, přitom si dokáže finančně pomáhat ze státního a zákony šikovně obchází. A jde dokonce za hranice toho, co si TGM dokázal před necelými sto lety v oblasti tiché korupce představit.
Než se pokusíme formovat závěr, který z toho plyne, projděme si několik příkladů.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou nejkřiklavější případy, ve kterých jde stát na ruku Andreji Babišovi.
- Jak se tichá institucionální korupce mění z deviace v tolerovaný princip.
- Jak to škodí Česku a v čem vidět naději na změnu.
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