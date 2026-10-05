Energetické trhy vysílají spotřebitelům v posledních dnech rozporuplné signály. Dlouhodobé kontrakty na nákup plynu a elektřiny na burzách v posledních dnech zlevňují s tím, jak se množí zprávy o zprůchodnění Hormuzského průlivu, klíčové přepravní trasy pro zásobování světa ropou a zemním plynem z Perského zálivu. Navzdory tomu je však cena plynu stále dvojnásobná než před únorovým útokem USA na Írán, který byl spouštěčem současné energetické krize.
Burzovní turbulence posledních měsíců se přitom na spotřebitele zatím zcela nepřenesly a v cenících dodavatelů lze stále narazit na výhodné nabídky s „předkrizovými“ cenami. Energetický regulační úřad (ERÚ) ovšem už predikuje na říjen poměrně citelné zdražení. Jak se v tom vyznat?
Co se dočtete dál
- Kolik stojí aktuálně zemní plyn na velkoobchodních trzích.
- Na jaké ceny se lze ještě dostat u dodavatelů.
- Jaký vývoj spotřebitelských cen očekává Energetický regulační úřad.
- Co může proti vysokým cenám udělat stát.
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