Energetické trhy vysílají spotřebitelům v posledních dnech rozporuplné signály. Dlouhodobé kontrakty na nákup plynu a elektřiny na burzách v posledních dnech zlevňují s tím, jak se množí zprávy o zprůchodnění Hormuzského průlivu, klíčové přepravní trasy pro zásobování světa ropou a zemním plynem z Perského zálivu. Navzdory tomu je však cena plynu stále dvojnásobná než před únorovým útokem USA na Írán, který byl spouštěčem současné energetické krize.

Burzovní turbulence posledních měsíců se přitom na spotřebitele zatím zcela nepřenesly a v cenících dodavatelů lze stále narazit na výhodné nabídky s „předkrizovými“ cenami. Energetický regulační úřad (ERÚ) ovšem už predikuje na říjen poměrně citelné zdražení. Jak se v tom vyznat?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kolik stojí aktuálně zemní plyn na velkoobchodních trzích.
  • Na jaké ceny se lze ještě dostat u dodavatelů.
  • Jaký vývoj spotřebitelských cen očekává Energetický regulační úřad.
  • Co může proti vysokým cenám udělat stát.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.