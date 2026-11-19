Sedm miliard korun. Přibližně tolik by podle Jána Čiampora ze společnosti Rockwool stálo vybudování nové továrny na izolace z kamenné vlny s elektrickým tavením místo spalování koksu. Podobnou proměnou už prochází její závod v Nizozemsku. V Bohumíně však firma stále používá koks. O změně se uvažuje, jenže zákazníci zatím podle Čiampora nejsou ochotni za nízkoemisní izolace připlácet tolik, aby se nákladná investice vyplatila. Právě na takových rozhodnutích se ukazuje, jak daleko může dojít nový evropský plán elektrifikace a kde naráží na realitu.
Evropská komise chce, aby se podíl elektřiny na konečné spotřebě energie v EU do roku 2040 zdvojnásobil z nynějších zhruba 23 na 46 procent. Slibuje si od toho menší závislost na dovozu ropy a plynu a úsporu až 260 miliard eur ročně za fosilní paliva. Zatím jde o orientační cíl pro EU jako celek, nikoli o závaznou kvótu pro Česko. Komise jej má ještě posoudit z hlediska dopadů.
Co se dočtete dál
- Jak se Česko bude elektrifikovat v následujících letech.
- Kde vidí průmyslové podniky problém.
- A kde naopak problém není podle Evropské komise.
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