Linka na produkci čpavku v jedné z francouzských chemiček Agrofertu se zastavila a další pracují jen přerušovaně. Výroba v závodech hnojivářské divize koncernu v Německu, Rakousku a na Slovensku klesla na minimum. Jeden z největších evropských producentů hnojiv se tak dostává do nepříjemné situace: vyrábět je kvůli drahému plynu stále nákladnější a zemědělci za současné ceny odmítají nakupovat. Vedení koncernu proto připouští další odstávky.

„Aktuální ceny plynu se již blíží hodnotě, při které bychom mohli přistoupit i k uzavření některých našich provozů,“ sdělil HN Petr Cingr, místopředseda představenstva Agrofertu odpovědný za výrobu hnojiv a anorganické chemie.

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Co se dočtete dál

  • Kde Agrofert omezuje výrobu a kam naopak hodlá investovat.
  • Jaká akvizice se skupině opravdu vyplatila a významně z ní těží.
  • Udrží chemická divize černá čísla?
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