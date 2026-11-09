Linka na produkci čpavku v jedné z francouzských chemiček Agrofertu se zastavila a další pracují jen přerušovaně. Výroba v závodech hnojivářské divize koncernu v Německu, Rakousku a na Slovensku klesla na minimum. Jeden z největších evropských producentů hnojiv se tak dostává do nepříjemné situace: vyrábět je kvůli drahému plynu stále nákladnější a zemědělci za současné ceny odmítají nakupovat. Vedení koncernu proto připouští další odstávky.
„Aktuální ceny plynu se již blíží hodnotě, při které bychom mohli přistoupit i k uzavření některých našich provozů,“ sdělil HN Petr Cingr, místopředseda představenstva Agrofertu odpovědný za výrobu hnojiv a anorganické chemie.
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