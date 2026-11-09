Krajský soud v Praze začal řešit jeden z nejsledovanějších dotačních případů poslední doby. Před senátem v čele se soudcem Michalem Tomášem stanuli dva bývalí vysocí představitelé společnosti Pekárna Zelená louka ze skupiny Penam Michal Miksche a Václav Šrámek. Za vylákání neoprávněné stomilionové dotace na stavbu nové toustové linky jim hrozí pět až deset let vězení. Obžalobě čelí i samotná společnost.
Co se dočtete dál
- Co přesně vyčítá žalobce firmě ze skupiny Agrofert.
- Jaké tresty po ní a tehdejších manažerech požaduje.
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