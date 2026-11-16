Dotace z Evropské unie chce Česko na dopravu, zdravotnictví, výzkum a inovace, energetické úspory, kyberbezpečnost, dostupné bydlení i rozvoj regionů. Už teď je ale jasné, že po roce 2027 bude systém podpory úplně jiný a že si na evropské peníze sáhne méně žadatelů než dosud. Vláda v srpnu schválila 17 prioritních oblastí, do kterých chce prostředky z EU v budoucích letech investovat, a ministerstvo pro místní rozvoj se teď chystá dlouhý seznam požadavků seškrtat na třetinu, aby peníze, kterých členské státy dostanou výrazně méně než v minulých obdobích, přinesly požadovaný efekt.
Nestačí převléct do nového kabátku to, co jsme z evropských dotací financovali doteď. Budeme muset opravdu radikálně změnit přístup,“ říká náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Olga Nebeská. Vidí v tom ale i příležitost. Od šití projektů na míru dotačním výzvám se Česko musí posunout k investicím, které dávají smysl i bez případné evropské podpory.
Od vstupu do Evropské unie získalo Česko z politiky soudržnosti přes 70 miliard eur. Co tyto peníze pomohly změnit?
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