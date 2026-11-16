Nestačí převléct do nového kabátku to, co jsme z evropských dotací financovali doteď. Budeme muset opravdu radikálně změnit přístup,“ říká náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Olga Nebeská. Vidí v tom ale i příležitost. Od šití projektů na míru dotačním výzvám se Česko musí posunout k investicím, které dávají smysl i bez případné evropské podpory.

Od vstupu do Evropské unie získalo Česko z politiky soudržnosti přes 70 miliard eur. Co tyto peníze pomohly změnit?

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