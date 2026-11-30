Česko by mohlo v letech 2028 až 2034 získat z evropských fondů zhruba 29,4 miliardy eur. O konečné podobě evropského rozpočtu se ale ještě vyjednává a navrhovaná částka čelí i tlaku na snížení. Zásadně se navíc změní pravidla: místo proplácení skutečných nákladů budou hrát větší roli předem stanovené cíle a milníky. Požadavky jednotlivých ministerstev a partnerů podle MMR výrazně převyšují národní obálku.
Sedmnáct výchozích priorit pro Česko v letech 2028–2034
Český výchozí návrh pro období 2028–2034 zatím obsahuje 17 prioritních oblastí – od dopravy, energetiky a výzkumu přes vzdělávání a zdravotnictví až po bezpečnost, migraci a zemědělství.
Evropské fondy: místo účtů rozhodnou výsledky
Evropská komise chce od roku 2028 změnit způsob vyplácení evropských peněz. Dosud proplácí skutečně vynaložené způsobilé výdaje, nově mají platby záviset na plnění předem stanovených milníků a cílů. Nemusí přitom jít až o dokončení celého projektu – milníkem může být například vyhlášení výzvy, uzavření smluv nebo přijetí strategického dokumentu.
Čtvrtina evropských peněz zůstane na pozdější rozhodnutí
Čtvrtina finanční obálky NRPP nebude při jeho schválení předem rozdělena mezi konkrétní oblasti. Tato část zůstane flexibilní, aby bylo možné reagovat na krize a na potřeby, které se ukážou v průběhu programového období. Nejde tedy o peníze navíc, ale o část celkové obálky NRPP, o jejímž konkrétním využití se rozhodne později.
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – podkladový materiál k přípravě Národního a regionálního partnerského plánu ČR na období 2028–2034 a prezentace k jeho přípravě.
Článek vznikl ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
S reklamou a bez mobilní aplikace:
Vyzkoušet HN mini za 45 Kč
Bez reklam a s mobilní aplikací:
Koupit HN měsíční za 90 Kč
Koupit HN roční za 3290 Kč