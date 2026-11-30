Zdá se, že po prudkém cenovém růstu z let 2024 a 2025 naráží český trh s nemovitostmi na své limity. Ochlazení pociťují developeři u novostaveb, kteří kvůli tomu zesilují svou inzertní snahu, i ti, kdo se teď snaží prodat starší byt či dům. Zejména v Praze ceny bytů v posledních letech rostly rychleji než mzdy i nájemné a trh zřejmě narazil na kupní možnosti řady domácností. Přispěly k tomu i rostoucí hypoteční sazby a přísnější pravidla pro investiční hypotéky.
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