Ještě před pěti lety patřila informatika k nejžádanějším a nejperspektivnějším oborům na středních školách. Nyní zájem o ni prudce klesá. Jen v Praze za dva roky o třetinu, v celém Česku zhruba o čtvrtinu. Jedním z hlavních důvodů může být nástup umělé inteligence i zprávy o propouštění programátorů či neuplatnitelnosti juniorů.
Odborníci z IT to tak tragicky nevidí. A upozorňují, že „není ajťák jako ajťák“. Jakému zaměření v IT se má stále smysl věnovat a které obory jsou podle vzdělávacích expertů perspektivní pro studium na střední škole?
Co se dočtete dál
- Interaktivní grafika o vývoji počtu přihlášek v jednotlivých oborech.
- Jakou perspektivu mají ajťáci do budoucna a na co by se měli zaměřit, aby na trhu práce uspěli.
- Které obory má podle vzdělávacích odborníků smysl v době AI studovat.
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