Na české železnici se schyluje k nenápadné, ale dost zásadní změně. Správa železnic chce na přelomu roku spustit novou verzi polohového systému Grapp. Včetně toho, že v něm veřejnost uvidí i vlaky, které jsou nyní navenek utajené.
HN o plánu informovaly už letos v květnu. Teď se ale počítá s tím, že bude v systému zveřejněno ještě daleko víc dat, než se původně čekalo. HN to potvrdil šéf Správy železnic Tomáš Tóth.
Co se dočtete dál
- Co všechno by mělo v novém systému být vidět.
- V jakém stavu je jeho příprava.
- A proč vlastně takový obrat od utajování.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace