Na české železnici se schyluje k nenápadné, ale dost zásadní změně. Správa železnic chce na přelomu roku spustit novou verzi polohového systému Grapp. Včetně toho, že v něm veřejnost uvidí i vlaky, které jsou nyní navenek utajené.

HN o plánu informovaly už letos v květnu. Teď se ale počítá s tím, že bude v systému zveřejněno ještě daleko víc dat, než se původně čekalo. HN to potvrdil šéf Správy železnic Tomáš Tóth.

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Co se dočtete dál

  • Co všechno by mělo v novém systému být vidět.
  • V jakém stavu je jeho příprava.
  • A proč vlastně takový obrat od utajování.
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