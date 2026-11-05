Potíže RegioJetu s přebíráním rychlíkové linky R9 z Prahy do Brna narůstají. Nové jednotky od polského výrobce Pesa mají evidentní zpoždění a u RegioJetu se připravují krizová opatření tak, aby dopravce dokázal v polovině prosince vyjet zcela bez nových vlaků.

Majitel firmy Radim Jančura už dává najevo nespokojenost. Nasazení starších vagonů bude znamenat pro RegioJet pokuty od ministerstva – a ty podle Jančury půjdou k tíži polského výrobce. Ten se naopak obavy snaží mírnit – ve vyjádření pro HN popsal, kolik jednotek je vyrobených a jakými testy procházejí.

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Co se dočtete dál

  • V jakém stavu je výroba vlaků.
  • Co brzdí jejich schválení pro provoz.
  • Bude požadovat RegioJet odškodnění.
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