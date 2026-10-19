Majitel RegioJetu Radim Jančura chce masivně investovat do svých vagonů, což jsou vesměs ojetiny po německých nebo rakouských drahách. Není spokojený se stavem klimatizací ani se stavem interiéru v nejnižší třídě Low cost. Tu chce nově zrušit a nový standard pojmenovat Economy.
RegioJet je druhý největší osobní dopravce na české železnici. Celkově teď firma chce investovat do rekonstrukcí všech 300 vagonů asi 1,5 miliardy korun.
Zároveň se Jančura už poohlíží po nových vozech.
Co se dočtete dál
- Jaké budou nové sedačky.
- Jak se vyvíjí situace kolem nových polských jednotek na rychlíky.
- A v jakých vozidlech vidí Jančura budoucnost firmy.
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